Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу решения Германии отказаться от российского газа, поставляемого через оставшуюся трубу «Северного потока», предпочитая закупать более дорогой газ «из-за океана». Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Это что за бред такой?», — задался он вопросом.