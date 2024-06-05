Путин назвал нелогичным отказ Германии от российского газа

Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу решения Германии отказаться от российского газа, поставляемого через оставшуюся трубу «Северного потока», предпочитая закупать более дорогой газ «из-за океана». Об этом он заявил на встрече с руководителями мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ.

«Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Это что за бред такой?», — задался он вопросом.

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5 июня в Санкт-Петербурге стартовал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). В этом году форум намерены посетить представители 136 стран.

Главной темой станет «Суверенное развитие — основа справедливого мира». До 8 июня участники форума смогут обсудить место и роль России в современном многополярном мире, также в центре внимания будут и вопросы развития международных отношений, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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