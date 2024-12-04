Путин: Инвестиции в российский бизнес растут третий год подряд
Вложения в основной капитал российского бизнеса, даже с учётом всех трудностей, «растут третий год подряд». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он подчеркнул, что необходимо поддержать «стремление бизнеса вкладываться в развитие».
Для этого власти продолжат укреплять рынок капитала и «поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами».
«К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», - заключил глава государства.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка РФ привело к сокращению ряда инвестиционных программ, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru