Путин: Инвестиции в российский бизнес растут третий год подряд

Выступая на пленарном заседании форума «Россия зовёт!», он подчеркнул, что необходимо поддержать «стремление бизнеса вкладываться в развитие».

Для этого власти продолжат укреплять рынок капитала и «поддерживать выход компаний на биржу со своими ценными бумагами».

«К концу десятилетия капитализация российского фондового рынка должна увеличиться примерно вдвое и составить две трети валового внутреннего продукта», - заключил глава государства.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что повышение ключевой ставки Центробанка РФ привело к сокращению ряда инвестиционных программ, сообщает RT.

