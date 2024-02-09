Путин рассказал Карлсону о разговоре с Зеленским о неонацистах

Президент России Владимир Путин во время одной из бесед задал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вопрос, почему тот поддерживает неонацистов. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной

Путин выразил мнение, что Зеленский, придя к власти, понял, что «лучше не ссориться» с агрессивными и активными неонацистами и националистами. По словам российского президента, украинский политик также осознал, что Запад «поддерживает и всегда будет поддерживать» тех, кто борется с РФ.

Как отметил Путин, однажды он говорил с Зеленским о том, что отец украинского президента во время Второй мировой войны воевал с нацистами.

«Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», — подчеркнул российский лидер.

Ранее стало известно, что Владимир Путин в интервью рассказал о желании Москвы добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Никольский
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