Путин рассказал Карлсону о разговоре с Зеленским о неонацистах
Президент России Владимир Путин во время одной из бесед задал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому вопрос, почему тот поддерживает неонацистов. Об этом российский лидер рассказал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Путин выразил мнение, что Зеленский, придя к власти, понял, что «лучше не ссориться» с агрессивными и активными неонацистами и националистами. По словам российского президента, украинский политик также осознал, что Запад «поддерживает и всегда будет поддерживать» тех, кто борется с РФ.
Как отметил Путин, однажды он говорил с Зеленским о том, что отец украинского президента во время Второй мировой войны воевал с нацистами.
«Я говорил: "Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик". Не буду говорить, что он ответил, это отдельная тема, и я считаю, это некорректно», — подчеркнул российский лидер.
Ранее стало известно, что Владимир Путин в интервью рассказал о желании Москвы добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru