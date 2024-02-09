Путин назвал нынешнюю власть на Украине ущербной
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал нынешнюю власть на Украине ущербной.
«Мы в России считаем, что всё, что произошло после 2014 года, первичным источником власти является госпереворот, и в этом смысле даже сегодняшняя власть является ущербной», — сказал глава государства. По его словам, Украина сегодня является сателлитом США.
Президент указал, что финансовую поддержку Украине дали США, Германия, другие европейские страны, туда идут десятки миллиардов долларов и «огромный поток оружия».
При этом российский лидер указал, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru