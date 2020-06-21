Путин рассказал, как видит политическую систему страны

Глава России Владимир Путин считает, что политическая система страны не должна опираться на президента, у нее должно быть много точек опоры. Их созданию должны способствовать поправки в Конституцию РФ. Об этом российский лидер рассказал в фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции», - отметил президент.

Рассуждая об устойчивости политической системы России, Путин заявил, что еще есть над чем работать. Президент убежден, что государственная система в стране должна быть способна противостоять внутренним и внешним шокам.