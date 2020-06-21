Путин рассказал, как видит политическую систему страны

Глава России Владимир Путин считает, что политическая система страны не должна опираться на президента, у нее должно быть много точек опоры. Их созданию должны способствовать поправки в Конституцию РФ. Об этом российский лидер рассказал в фильме «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Политическая система страны должна иметь много точек опор, она не должна опираться только на главу государства. Она должна развиваться вместе с обществом, вместе с государством. Именно поэтому, кстати говоря, я и предложил совсем недавно поправки в конституцию: жизнь поменялась, она требует определенной реакции», - отметил президент.

Рассуждая об устойчивости политической системы России, Путин заявил, что еще есть над чем работать. Президент убежден, что государственная система в стране должна быть способна противостоять внутренним и внешним шокам.

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«Мне не хочется говорить такими категориями, что кто-то намеренно будет раскачивать нашу политическую систему, хотя она должна, безусловно, иметь определенные внутренние гарантии самосохранения. Нам всем нужно думать на тему о том, чтобы эта система была устойчивой как к внутренним, так и внешним шокам», - заявил Путин.

По мнению главы государства, все нормы общественно-политических взаимоотношений должны быть изложены в Конституции РФ, которая призвана объединять страну. При этом Владимир Путин напомнил, что считает авторами поправок граждан России, поэтому примет результат голосования.

«Как люди скажут - так и будет», - цитирует президента ТАСС.

Ранее директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН заявил, что благодаря поддержке социального блока поправок в Конституцию жителями России, общее настроение россиян к принятию закона о поправках останется неизменным.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:Поправки КонституцияКонституция РФВладимир Путин
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