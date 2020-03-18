Путин рассказал, как COVID-19 может повлиять на голосование по Конституции
Владимир Путин выразил надежду на то, что россияне поддержат поправки к Конституции во время голосования 22 апреля. Об этом пишут РИА Новости. Однако при этом глава государства не исключил того факта, что в связи с распространением коронавируса дата проведение голосования может быть изменена. Президент РФ подчеркнул, что на первом плане – жизнь и здоровье россиян.
Напомним, накануне стало известно, что Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в основной закон 22 апреля, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что в том случае, если ситуация к коронавирусом ухудшится, голосование по поправкам в Конституцию будет перенесено с 22 апреля. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания избирательной комиссии.
Добавим, в России за сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает Интерфакс, теперь в стране официально зарегистрировано 147 заболевших. Отмечается, что из 33 зафиксированных случаев 31 выявлен в Москве, один — в Томской области, ещё один — в Новосибирской области. По словам вице-премьер Татьяны Голиковой, всего случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в 26 регионах РФ.
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