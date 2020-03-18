Путин рассказал, как COVID-19 может повлиять на голосование по Конституции

Владимир Путин выразил надежду на то, что россияне поддержат поправки к Конституции во время голосования 22 апреля. Об этом пишут РИА Новости. Однако при этом глава государства не исключил того факта, что в связи с распространением коронавируса дата проведение голосования может быть изменена. Президент РФ подчеркнул, что на первом плане – жизнь и здоровье россиян.

Напомним, накануне стало известно, что Владимир Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам в основной закон 22 апреля, отмечает Ura.ru.