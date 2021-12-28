В Петербурге началась встреча Путина и Назарбаева
Встреча экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента России Владимира Путина началась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай.
Отмечается, что беседа политиков проходит в формате тет-а-тет. Подробности переговоров позже предоставит пресс-служба первого президента Казахстана.
Накануне Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. В мероприятии также примут участие главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
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