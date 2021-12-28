В Петербурге началась встреча Путина и Назарбаева

Суточный прирост коронавируса в Москве снизился до уровней сентября Тысячный электробус запущен в столице Единый пешеходный маршрут появится в Щукинском парке и Всехсвятской роще в Москве «Москино» представляет в январские праздники ретроспективу советских мультфильмов Зоопарк запустил акцию по сбору нераспроданных елок