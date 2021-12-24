Лидеры стран СНГ встретятся 28 декабря в Петербурге
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет 28 декабря в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс».
Как отмечают в пресс-службе Кремля, эта встреча состоится по инициативе Владимира Путина.
В числе участников встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Кроме того, в Россию приедут действующие президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
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