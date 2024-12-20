Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

В ходе «Прямой линии» глава государства Владимир Путин рассказал анекдот про слово из трех букв, сообщает «Лента.ру».

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Президент ответил на вопрос одного из журналистов в зале о жителях других государств, которые в ближайшие десять лет «могут уйти под воду». Путин вспомнил шутку про семью, сидящую за столом. «Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!», — рассказал российский лидер, отвечая на вопрос.

Он отметил, что в случае таяния арктических льдов под воду могут уйти и населенные пункты РФ, так как на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые поселки и города.

Ранее ученые заявили, что к 2027 году в Арктике растает лед. Первый день без льда в Арктике может оказать заметное влияние на экосистему и климат Земли. Кроме того, климатологи выражали обеспокоенность состоянием антарктического ледника Туэйтса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
ТЕГИ:АрктикаПрезидент РФВладимир Путин

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