Путин рассказал анекдот про слово из трех букв

Президент ответил на вопрос одного из журналистов в зале о жителях других государств, которые в ближайшие десять лет «могут уйти под воду». Путин вспомнил шутку про семью, сидящую за столом. «Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!», — рассказал российский лидер, отвечая на вопрос.

Он отметил, что в случае таяния арктических льдов под воду могут уйти и населенные пункты РФ, так как на вбитых в вечную мерзлоту сваях стоят целые поселки и города.

Ранее ученые заявили, что к 2027 году в Арктике растает лед. Первый день без льда в Арктике может оказать заметное влияние на экосистему и климат Земли. Кроме того, климатологи выражали обеспокоенность состоянием антарктического ледника Туэйтса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

