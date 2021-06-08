Власти Москвы отказались переименовывать улицу в честь Лужкова
Департамент культурного наследия Москвы отказал в инициативе назвать 4-ю улицу 8 марта в честь Юрия Лужкова, сообщило РИА Новости.
Как сообщили власти, назвать улицу именем известного жителя города можно, если она не имеет утвержденного названия. Кроме того, требуется, чтобы со дня смерти гражданина, в честь кого хотят переименовать улицу, прошло более 10 лет. Таким образом, появление улицы Юрия Лужкова можно ждать после 10 декабря 2029 года.
Ранее в апреле 2020 года около 30 депутатов Госдумы обратились с ходатайством к мэру Москвы о присвоении одной из улиц или площадей Москвы имени Юрия Лужкова.
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