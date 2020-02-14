Путин распорядился об организации голосования по Конституции

Глава государства возложил на ЦИК обязанности по «организации подготовки проведения» общероссийского голосования. Согласно распоряжению, правительство должно оперативно выделить деньги из федерального бюджета в размере не менее суммы, потраченной на проведение выборов президента в 2018 году.

Дата проведения голосования не конкретизируется. По последним данным, обсуждается возможность проведения голосования 22 апреля. Если голосование состоится в рабочий день, его объявят выходным.

