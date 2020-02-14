Путин распорядился об организации голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Соответствующий документ от 14 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства возложил на ЦИК обязанности по «организации подготовки проведения» общероссийского голосования. Согласно распоряжению, правительство должно оперативно выделить деньги из федерального бюджета в размере не менее суммы, потраченной на проведение выборов президента в 2018 году.
Дата проведения голосования не конкретизируется. По последним данным, обсуждается возможность проведения голосования 22 апреля. Если голосование состоится в рабочий день, его объявят выходным.
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