Путин распорядился об организации голосования по Конституции

14 февраля 202012:51

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Соответствующий документ от 14 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин за голосование по Конституции в будний день, объявленный выходным

Глава государства возложил на ЦИК обязанности по «организации подготовки проведения» общероссийского голосования. Согласно распоряжению, правительство должно оперативно выделить деньги из федерального бюджета в размере не менее суммы, потраченной на проведение выборов президента в 2018 году.

Дата проведения голосования не конкретизируется. По последним данным, обсуждается возможность проведения голосования 22 апреля. Если голосование состоится в рабочий день, его объявят выходным.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
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