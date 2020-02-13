Путин за голосование по Конституции в будний день, объявленный выходным
Президент Российской Федерации Владимир Путин считает необходимым назначить общероссийское голосования по поправке к Конституции на рабочий день недели, объявив его выходным. Об этом глава государства заявил во время встречи с членами рабочей группы по изменениям в Основной закон.
При этом Путин подчеркнул, что этот выходной должен быть полностью полноценным, чтобы затем его не пытались компенсировать за счёт каких-либо законных праздников: первомайских либо новогодних, отмечает RT.
Президент также сообщил, что сегодня или завтра подпишет соответствующее распоряжение, ответственной за проведение голосования будет назначена Центральная избирательная комиссия.
Ранее в СМИ появилась неофициальная информация, что в качестве предварительной даты голосования рассматривается 22 апреля.
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