Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР

«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также добавил, что атака на автобус - это «очередное преступление киевского режима», и следует наказывать тех, «кто стоит за такими преступлениями».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рейсовый автобус «Москва - Симферополь» был атакован украинским дроном в Енакиево, погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

