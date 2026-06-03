Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР

Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля также добавил, что атака на автобус - это «очередное преступление киевского режима», и следует наказывать тех, «кто стоит за такими преступлениями».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рейсовый автобус «Москва - Симферополь» был атакован украинским дроном в Енакиево, погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ДНРАвтобусВладимир ПутинДмитрий Песков

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