Песков: Путину доложили об атаке ВСУ на автобус в ДНР
Президенту РФ Владимиру Путину доложили об атаке ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой народной республике (ДНР). Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Представитель Кремля также добавил, что атака на автобус - это «очередное преступление киевского режима», и следует наказывать тех, «кто стоит за такими преступлениями».
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что рейсовый автобус «Москва - Симферополь» был атакован украинским дроном в Енакиево, погибли восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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