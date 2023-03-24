Путин провёл рабочую встречу с Володиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости.
По его словам, они обсуждали законотворческую работу.
«Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента», - сказал представитель Кремля.
Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- Диетолог перечислил полезную еду, мешающую похудеть
- В Верховной Раде предложили демобилизовать военных по истечении 18 месяцев службы
- Кучера заявил, что нейросеть не сможет заменить телеведущих
- Поврежденный корабль «Союз МС-22» вернется на Землю в беспилотном режиме 28 марта
- Leroy Merlin откроет новые магазины в России
- Польша получит компенсацию от Евросоюза за помощь Украине
- «Прощай, Пикачу»: В Японии показали последнюю серию аниме-сериала Pokemon
- Путин провёл рабочую встречу с Володиным
- Макрон не исключил, что Карл III приедет во Францию в начале лета
- Макрон планирует приехать в Китай
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru