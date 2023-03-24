Путин провёл рабочую встречу с Володиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, сообщает РИА Новости.

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По его словам, они обсуждали законотворческую работу.

«Обсуждались различные вопросы, связанные с текущей и перспективной законотворческой работой нижней палаты парламента», - сказал представитель Кремля.

Ранее Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВстречаГосдумаВячеслав ВолодинВладимир Путин

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