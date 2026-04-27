Военные ночью сбили три БПЛА над Брянской областью
27 апреля 202608:28
Три беспилотника ВСУ ликвидировали ночью 27 апреля в Брянской области. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области», - говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.
Ранее стало известно, что за минувшую неделю военные ликвидировали над территорией Россией не менее 2745 украинских беспилотников, пишет 360.ru.
