В Москве на синей линии метро произошел сбой из-за дерева на пути

Интервалы движения поездов временно увеличили на синей линии московского метро. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.

«На Арбатско-Покровской линии (3)... увеличены интервалы движения из-за дерева на пути», - отметили в ведомстве.

Позднее дептранс предупредил, что движение было прервано между станциями «Партизанская» и «Щелковская».

Ранее на Сокольнической линии метро временно приостанавливали движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка культуры», напоминает 360.ru.

ФОТО: Пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы
