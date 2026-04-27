В Москве на синей линии метро произошел сбой из-за дерева на пути
27 апреля 202608:00
Интервалы движения поездов временно увеличили на синей линии московского метро. Об этом сообщил департамент транспорта столицы.
«На Арбатско-Покровской линии (3)... увеличены интервалы движения из-за дерева на пути», - отметили в ведомстве.
Позднее дептранс предупредил, что движение было прервано между станциями «Партизанская» и «Щелковская».
Ранее на Сокольнической линии метро временно приостанавливали движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка культуры», напоминает 360.ru.
