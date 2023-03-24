Путин обсудил с Совбезом развитие электронной и радиоэлектронной промышленности

В сообщении говорится, что обсуждалось развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года.

Глава государства подчеркнул, что кабинет министров активно занимается этим вопросом на протяжении нескольких лет, а работа в этом направлении идёт интенсивно.

«Очень бы хотелось, конечно, услышать сегодня в каком состоянии у нас сейчас находится эта работа и каковы перспективы до 2030 года», - сказал российский лидер.

Ранее Путин подписал указ об исключении из состава Совета безопасности РФ бывшего главу Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина, сообщает RT.