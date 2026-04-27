Песков: Россия ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы
Россия ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы в Москве 9 Мая, сообщают «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
Он назвал этот праздник одним из самых значимых для страны. «Поэтому на параде Победы на Красной площади принимают гостей из самых разных стран. И в этом году Россия также ждет на 9 Мая ряд лидеров», - заявил пресс-секретарь президента РФ. Так Песков ответил на вопрос о том, будут ли приглашены на День Победы главы недружественных государств.
Песков указал, что несколько иностранных лидеров изъявили желание «разделить» с Россией радость этого праздника.
Россия не стремится приглашать американского лидера Дональда Трампа на парад Победы в честь 9 мая, это праздник для самых близких друзей, заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
