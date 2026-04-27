«Большую четверку» операторов обязали усилить покрытие в малых населенных пунктах

Государственная комиссия по радиочастотам обязала «Вымпелком», «МегаФон», МТС и Т2 обеспечить покрытие в более чем 150 населенных пунктах с населением от 1 тыс. человек. Выполнить требование они должны до 31 марта 2027 года. В настоящее время в этих местах есть хотя бы один оператор, но в Минцифры заявили, что остальные не «обеспечивают достаточного уровня связи».

По словам экспертов, для компаний данные проекты не являются приоритетными из-за неокупаемости, но политика принудительного расширения покрытия дает абонентам выбор и исключает возможность диктовать цены из-за отсутствия конкуренции.

Ранее стало известно, что в России сотовую связь стали обеспечивать с воздушных шаров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

