В России зарегистрировали товарный знак логотипа марки Jaguar

Автомобильная компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак логотипа марки Jaguar. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующую заявку подали в Роспатент 14 марта прошлого года. Она была направлена из Великобритании.

Товарный знак логотипа регистрируют по 16 классам международной классификации товаров и услуг. В их числе масла, машины и инструменты для автомобилей, рекламные услуги, техническое обслуживание, страхование.

Ранее модный дом Max Mara зарегистрировал свой товарный знак в РФ, пишет 360.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:компанияРоссияБренд

Горячие новости

Все новости

партнеры