В России зарегистрировали товарный знак логотипа марки Jaguar
27 апреля 202607:38
Автомобильная компания Jaguar Land Rover зарегистрировала в России товарный знак логотипа марки Jaguar. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующую заявку подали в Роспатент 14 марта прошлого года. Она была направлена из Великобритании.
Товарный знак логотипа регистрируют по 16 классам международной классификации товаров и услуг. В их числе масла, машины и инструменты для автомобилей, рекламные услуги, техническое обслуживание, страхование.
Ранее модный дом Max Mara зарегистрировал свой товарный знак в РФ, пишет 360.ru.
