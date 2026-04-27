В Чаде в межобщинном столкновении погибли 42 человека

Более 40 человек погибли в межобщинном столкновении на востоке Чада. Об этом сообщает 26 апреля Agence France-Presse.

Конфликт произошел в регионе Вади-Фира. Как отметил представитель правительства в регионе Брахим Исса Гальмайе, инцидент связан со спором двух семей из-за колодца.

«Погибли по меньшей мере 42 человека», - указал он.

По данным портала Tchadinfos, стычка между семьями переросла в «акции возмездия на более широкой территории». В результате конфликта также были ранены десять человек.

Ранее в Нигерии террористы напали на христианское селение Туран и убили десять человек, напоминает 360.ru.

