В Чаде в межобщинном столкновении погибли 42 человека
Более 40 человек погибли в межобщинном столкновении на востоке Чада. Об этом сообщает 26 апреля Agence France-Presse.
Конфликт произошел в регионе Вади-Фира. Как отметил представитель правительства в регионе Брахим Исса Гальмайе, инцидент связан со спором двух семей из-за колодца.
«Погибли по меньшей мере 42 человека», - указал он.
По данным портала Tchadinfos, стычка между семьями переросла в «акции возмездия на более широкой территории». В результате конфликта также были ранены десять человек.
Ранее в Нигерии террористы напали на христианское селение Туран и убили десять человек, напоминает 360.ru.
Горячие новости
- В России зарегистрировали товарный знак логотипа марки Jaguar
- В Чаде в межобщинном столкновении погибли 42 человека
- Зрителей онлайн-кинотеатров предупреждают о сокращении хронометража фильмов из-за удаления сцен
- Песков: Россия ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы
- СМИ: «Лэтуаль» планирует закрыть 150 магазинов в 2026 году
- «Большую четверку» операторов обязали усилить покрытие в малых населенных пунктах
- Автомобили 90-х возвращаются на дороги из-за утильбора
- Двух девушек задержали за танцы на фоне собора в Ростове-на-Дону
- Жители атакованного в Екатеринбурге дома не получали СМС об опасности БПЛА и не слышали сирен
- СМИ: Оборот некачественных товаров могут начать блокировать с помощью системы «Честный знак»