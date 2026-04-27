Зрителей онлайн-кинотеатров предупреждают о сокращении хронометража фильмов из-за удаления сцен
В релизах российских онлайн-кинотеатров появился титр, предупреждающий о сокращении хронометража из-за удаления определенных сцен, сообщает «Коммерсант».
Например, в фильме «Как разговаривать с девушками на вечеринках» на «Кинопоиске» в начале говорится: «В соответствии с действующим законодательством РФ сокращены несколько сцен в фильме: суммарно не менее 120 секунд». По словам экспертов, законодательство не требует маркировать сокращение хронометража — вопрос скорее на стороне правообладателей.
Появление таких титров — это лишь адаптация игроков к изменчивому законодательству. Ожидается, что данная мера будет только провоцировать поиск полных пиратских версий.
Сегодня для потребителя на рынке онлайн-кинотеатров и так существует примерно пять основных игроков, которые при этом предлагают объединенные друг с другом подписки. Об этом НСН рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
