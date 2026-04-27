Глава МИД Ирана прибыл в Петербург

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию. Об этом сообщает агентство IRNA.

Министр прилетел в Санкт-Петербург утром 27 апреля.

Ожидается, что Арагчи встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что глава МИД республики проведет в России консультации с официальными лицами. Арагчи обсудит в том числе текущее состояние переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и вопросы прекращения огня, пишет 360.ru.

ФОТО: EPA / ТАСС
