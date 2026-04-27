Глава МИД Ирана прибыл в Петербург
27 апреля 202607:51
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Россию. Об этом сообщает агентство IRNA.
Министр прилетел в Санкт-Петербург утром 27 апреля.
Ожидается, что Арагчи встретится с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что глава МИД республики проведет в России консультации с официальными лицами. Арагчи обсудит в том числе текущее состояние переговоров по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и вопросы прекращения огня, пишет 360.ru.
