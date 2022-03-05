Путин проводит переговоры в РФ с премьер-министром Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет приехал в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Минобороны РФ заявило о возобновлении наступления на Украине

По словам Пескова, Беннет находится в Москве с кратким рабочим визитом. Стороны обсуждают ситуацию вокруг Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Минобороны подтвердило гибель 498 российских военнослужащих в ходе боевых действий.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры