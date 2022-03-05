Минобороны РФ заявило о возобновлении наступления на Украине

Подразделения Вооруженных сил России возобновили с 18:00 наступательную активность на Украине из-за нежелания Киева оказать воздействие на националистов или пролонгировать режим прекращения огня. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Как ранее заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, режим тишины был объявлен 5 марта с 10:00 по московскому времени для эвакуации населения из населенных пунктов по гуманитарным коридорам.

Маршруты были согласованы с украинской стороной. Однако, по данным Минобороны РФ, Киев не соглашался открывать такие коридоры в Харькове и Сумах. Националисты также противодействовали эвакуации граждан в районе Волновахи и Мариуполя.

В свою очередь, украинская сторона утверждала, что эвакуация не возможна из-за обстрелов, которые не прекращались, несмотря на режим тишины. Минобороны РФ не подтвердило эту информацию.

