Минобороны РФ заявило о возобновлении наступления на Украине
Подразделения Вооруженных сил России возобновили с 18:00 наступательную активность на Украине из-за нежелания Киева оказать воздействие на националистов или пролонгировать режим прекращения огня. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
Как ранее заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, режим тишины был объявлен 5 марта с 10:00 по московскому времени для эвакуации населения из населенных пунктов по гуманитарным коридорам.
Маршруты были согласованы с украинской стороной. Однако, по данным Минобороны РФ, Киев не соглашался открывать такие коридоры в Харькове и Сумах. Националисты также противодействовали эвакуации граждан в районе Волновахи и Мариуполя.
В свою очередь, украинская сторона утверждала, что эвакуация не возможна из-за обстрелов, которые не прекращались, несмотря на режим тишины. Минобороны РФ не подтвердило эту информацию.
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