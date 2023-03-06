Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.

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Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе продолжить контакты.

Другие подробности разговора не сообщаются.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что кроме поставок автомобилей в Россию, у Тегерана и Москвы есть возможность их совместного производства.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ИранВладимир Путин
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