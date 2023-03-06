Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
6 марта 202314:18
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Кремля.
Главы государств обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в различных областях, в том числе продолжить контакты.
Другие подробности разговора не сообщаются.
Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что кроме поставок автомобилей в Россию, у Тегерана и Москвы есть возможность их совместного производства.
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru