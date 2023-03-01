Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства авто
Тегеран не исключает, что помимо поставок иранских автомобилей в Россию, также есть возможность их совместного производства. Об этом сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью «Парламентской газете».
Он отметил, что возможности российской и иранской стороны могли бы дополнить друг друга. По словам Джалали, такая идея уже находится в проработке.
Ранее официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф сообщил РИА Новости, что машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru