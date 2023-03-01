Посол Джалали: Иран изучает возможность совместного с Россией производства авто

Он отметил, что возможности российской и иранской стороны могли бы дополнить друг друга. По словам Джалали, такая идея уже находится в проработке.

Ранее официальный представитель Министерства промышленности, рудников и торговли Исламской республики Омид Галибаф сообщил РИА Новости, что машины автопроизводителей из Ирана Saipa и Iran Khodro, которые будут поставляться в Россию, проходят процедуру сертификации, сообщает НСН.

