Песков: Путин не передавал какого-либо послания Китаю через Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним, сообщает ТАСС.

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По его словам, Владимир Путин не передавал через белорусского лидера какого-либо послания китайским властям.

Отвечая на вопрос о новых контактах между Путиным и Лукашенко представитель Кремля отметил, что в ближайшие дни ничего подобного не запланировано.

Ранее вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что поездка Лукашенко с официальным визитом в Китай продемонстрировала, что Минск и Пекин настроены на сотрудничество, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:КитайДмитрий ПесковВладимир ПутинАлександр Лукашенко
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