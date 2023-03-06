Песков: Путин не передавал какого-либо послания Китаю через Лукашенко

По его словам, Владимир Путин не передавал через белорусского лидера какого-либо послания китайским властям.

Отвечая на вопрос о новых контактах между Путиным и Лукашенко представитель Кремля отметил, что в ближайшие дни ничего подобного не запланировано.

Ранее вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что поездка Лукашенко с официальным визитом в Китай продемонстрировала, что Минск и Пекин настроены на сотрудничество, пишут «Известия».

