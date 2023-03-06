Песков: Путин не передавал какого-либо послания Китаю через Лукашенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай был исключительно двусторонним, сообщает ТАСС.
По его словам, Владимир Путин не передавал через белорусского лидера какого-либо послания китайским властям.
Отвечая на вопрос о новых контактах между Путиным и Лукашенко представитель Кремля отметил, что в ближайшие дни ничего подобного не запланировано.
Ранее вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что поездка Лукашенко с официальным визитом в Китай продемонстрировала, что Минск и Пекин настроены на сотрудничество, пишут «Известия».
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