Путин провел совещание в штабе группировки СВО

Президент Владимир Путин провел совещание в штабе группировки специальной военной операции, расположенном в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

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«Президент заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова, командующих направлений», — указали в Кремле.

Кроме того, свои доклады Путину представили другие высшие офицеры группировки.

Ранее российский президент провел телефонный разговор с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуСпецоперацияВладимир Путин

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