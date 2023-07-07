Путин провел совещание Совбеза РФ по санкциям
Совещание с постоянными членами Совбеза РФ провел президент России Владимир Путин, сообщает «Российская газета».
В центре обсуждения его участников – меры по преодолению санкционного давления.
Глава государства, открывая совещание, заметил, что у противников России, вводящих санкции, до сих пор ничего путного, так и не получилось.
«Так будет и дальше», - подчеркнул Путин.
Вместе с тем, он отметил, что ситуацию нужно держать на контроле. Затем с докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Ранее Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru