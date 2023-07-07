Путин провел совещание Совбеза РФ по санкциям

В центре обсуждения его участников – меры по преодолению санкционного давления.

Глава государства, открывая совещание, заметил, что у противников России, вводящих санкции, до сих пор ничего путного, так и не получилось.

«Так будет и дальше», - подчеркнул Путин.

Вместе с тем, он отметил, что ситуацию нужно держать на контроле. Затем с докладом выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее Владимир Путин заявил, что мир не рухнул из-за санкций и ухода иностранных компаний с российского рынка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

