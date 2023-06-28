Путин: Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям
Россия и Белоруссия делают все для обеспечения «иммунитета к негативному воздействию санкций». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении на итоговой сессии Форума регионов России и Белоруссии.
Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик.
«Естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — подчеркнул Путин.
По словам главы государства, российские и белорусские регионы в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа некоторых государств Запада от сотрудничества, закрытия рынков недружественных стран развивают встречную торговлю. Это помогает сохранить производство и переориентироваться на поставки потребителям в РФ и Белоруссии, пишет «Свободная пресса».
Путин подчеркнул, что за счет ранее поставлявшихся на Запад машин, оборудования, продовольствия, различной продукции экспорт в РФ из соседней республики вырос более чем на 70 млрд рублей. Кроме того, в некоторых областях Белоруссии при поддержке Москвы начали реализацию новых импортозамещающих инвестпроектов на общую сумму 80 млрд рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru