Путин: Россия и Белоруссия развивают иммунитет к санкциям

Как отметил российский лидер, два государства стараются обеспечить устойчивость своих экономик.

«Естественно, без тесного межрегионального партнерства успеха в этом деле добиться сложно, можно сказать, нереально», — подчеркнул Путин.

По словам главы государства, российские и белорусские регионы в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, отказа некоторых государств Запада от сотрудничества, закрытия рынков недружественных стран развивают встречную торговлю. Это помогает сохранить производство и переориентироваться на поставки потребителям в РФ и Белоруссии, пишет «Свободная пресса».

Путин подчеркнул, что за счет ранее поставлявшихся на Запад машин, оборудования, продовольствия, различной продукции экспорт в РФ из соседней республики вырос более чем на 70 млрд рублей. Кроме того, в некоторых областях Белоруссии при поддержке Москвы начали реализацию новых импортозамещающих инвестпроектов на общую сумму 80 млрд рублей.

