Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Политики обсудили развитие отношений с соседями страны и ее союзниками, и интересы России в отношениях со странами дальнего зарубежья.

Отмечается, что докладчиком на совещании был глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».