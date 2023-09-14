Путин провел совещание с членами Совета безопасности
14 сентября 202311:52
Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, пишет ТАСС.
Политики обсудили развитие отношений с соседями страны и ее союзниками, и интересы России в отношениях со странами дальнего зарубежья.
Отмечается, что докладчиком на совещании был глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Ранее утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru