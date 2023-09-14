Путин провел совещание с членами Совета безопасности

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности, пишет ТАСС.

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Политики обсудили развитие отношений с соседями страны и ее союзниками, и интересы России в отношениях со странами дальнего зарубежья.

Отмечается, что докладчиком на совещании был глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Ранее утром президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Совбез РФ Владимир Путин

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