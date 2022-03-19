Путин провел переговоры с премьером Люксембурга о ситуации на Украине

«По инициативе люксембургской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем. В продолжение предыдущей беседы обсуждена ситуация на Украине и в Донбассе в связи с проведением Россией специальной военной операции», — сообщает Кремль.

Президент России обратил внимание на ракетные удары Киева по Донецку и другим городам ДНР и ЛНР, которые не прекращает Киев. Владимир Путин рассказал о многочисленных жертвах среди мирного населения, пишет Газета.ru.

При этом Беттель сообщил Путину о своих контактах с главами Украины и ряда других государств.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки хода переговоров российских и украинских представителей», — пишут «Известия».

Ранее Владимир Путин и Ксавье Беттель общались по телефону 14 марта.

