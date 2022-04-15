Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, сообщает ТАСС.

В Совбезе назвали способ оставить Европу без газа

По его словам, участие принимали все постоянные члены Совбеза, были рассмотрены «актуальные текущие вопросы».

«В плановом порядке была рассмотрена концепция гуманитарной политики, президент пару слов на этот счёт сказал», - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в планах Путина пока нет традиционного военного совещания, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:Дмитрий ПесковВладимир ПутинСовет Безопасности РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры