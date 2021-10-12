Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
Владимир Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ 13 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что главы спецслужб приедут в Москву для участия в заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества.
Сообщается также, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы спецслужб из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
Ранее российский президент Владимир Путин провел по телефону разговор со своими коллегами: президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По данным Кремля, лидеры обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения украинского конфликта».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,8 млн+28 190 / сут.
Умерли
218 тыс.+973 / сут.
Выздоровели
6,9 млн+20 706 / сут.
- Путин предложил ввести новые правила индексации маткапитала
- Попова назвала количество закрытых из-за COVID-19 российских школ
- Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ
- Россия планирует направить миссию к Венере в 2029 году
- Правительство РФ будет поощрять регионы, свободные от COVID-19
- В Москве усилят контроль за соблюдением антиковидных мер в ночных заведениях
- Начался чрезвычайный саммит Большой двадцатки по Афганистану
- В Минздраве опровергли информацию о начале вакцинации детей от COVID-19
- «Напали сзади». В Словении избили российских футбольных болельщиков
- Попова объявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru