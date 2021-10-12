Владимир Путин проведет встречу с главами спецслужб стран СНГ 13 октября в формате видеоконференции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что главы спецслужб приедут в Москву для участия в заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества.

Сообщается также, что на встрече будут присутствовать директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и главы спецслужб из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее российский президент Владимир Путин провел по телефону разговор со своими коллегами: президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По данным Кремля, лидеры обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения украинского конфликта».

