Путин обсудил Украину с Меркель и Макроном
Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону разговор со своими коллегами: президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что трехсторонний телефонный разговор был проведен ранее в понедельник. По данным Кремля, лидеры обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения украинского конфликта».
Были обсуждены Минские договоренности 2015 года. Все три стороны поддержали нормандский формат в качестве «безальтернативной основы» для разрешения конфликта.
Кроме того, Путин, Меркель и Макрон обсудили противодействие мировому терроризму.
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