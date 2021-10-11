Путин обсудил Украину с Меркель и Макроном

Отмечается, что трехсторонний телефонный разговор был проведен ранее в понедельник. По данным Кремля, лидеры обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения украинского конфликта».

Были обсуждены Минские договоренности 2015 года. Все три стороны поддержали нормандский формат в качестве «безальтернативной основы» для разрешения конфликта.

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон обсудили противодействие мировому терроризму.

