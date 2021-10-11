Путин обсудил Украину с Меркель и Макроном

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону разговор со своими коллегами: президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Лавров, вам привет». На Украине заявили, что ушли с «крючка» Минских соглашений

Отмечается, что трехсторонний телефонный разговор был проведен ранее в понедельник. По данным Кремля, лидеры обсудили «вызывающую озабоченность ситуацию в связи с пробуксовкой процесса разрешения украинского конфликта».

Были обсуждены Минские договоренности 2015 года. Все три стороны поддержали нормандский формат в качестве «безальтернативной основы» для разрешения конфликта.

Кроме того, Путин, Меркель и Макрон обсудили противодействие мировому терроризму.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинЭммануэль МакронАнгела Меркель
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры