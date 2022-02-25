Путин проведет совещание с членами Совбеза

По его словам, у главы государства достаточно напряженные дни, а различные встречи проходят с утра до ночи. Песков отметил, что совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.

Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

