Путин проведет совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин 25 февраля проведет несколько международных телефонных разговоров и совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Зеленский вновь призвал Путина к переговорам для прекращения военных действий

По его словам, у главы государства достаточно напряженные дни, а различные встречи проходят с утра до ночи. Песков отметил, что совещание с членами Совбеза пройдет в середине дня.

Ранее политолог Глеб Павловский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что российский лидер Владимир Путин не согласится на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским о нейтральном статусе Украины. По его словам, учитывая российскую военную операцию такие разговоры уже запоздали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСовбез РФ Россия
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