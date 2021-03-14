Путин проведет совещание по вопросам развития Крыма
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе возглавит совещание по социально-экономическому развитию Крыма, сообщают в эфире телеканала «Россия 1».
Совещание состоится, по данным СМИ, в день воссоединения Крыма с Россией.
Также известно, что глава России проведет телемост с коллегой из Киргизии, во время которого планируется открыть Таласский золоторудный комбинат.
На следующей неделе президент Путин в очном формате выступит на коллегии Генпрокуратуры.
Ранее, 13 марта, Владимир Путин объяснил причину обеспечения проведения крымского референдума. Обеспечить свободное волеизъявление крымчан, которые стремились воссоединить республику с Россией, было решено, чтобы избежать на полуострове развития событий, как в Донбассе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, эпизод из которого показал телеканал «Россия 24».
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