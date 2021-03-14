Путин проведет совещание по вопросам развития Крыма

Совещание состоится, по данным СМИ, в день воссоединения Крыма с Россией.

Также известно, что глава России проведет телемост с коллегой из Киргизии, во время которого планируется открыть Таласский золоторудный комбинат.

На следующей неделе президент Путин в очном формате выступит на коллегии Генпрокуратуры.

Ранее, 13 марта, Владимир Путин объяснил причину обеспечения проведения крымского референдума. Обеспечить свободное волеизъявление крымчан, которые стремились воссоединить республику с Россией, было решено, чтобы избежать на полуострове развития событий, как в Донбассе. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме Андрея Кондрашова, эпизод из которого показал телеканал «Россия 24».

