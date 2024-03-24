Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты
Пострадавшие при нападении на концертный зал «Крокус Сити Холл» начали получать компенсационные выплаты, сообщил в своем Telegram-канале столичный департамент труда и социальной защиты населения.
«Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы», - отметили в ведомстве.
Выплаты от города уже получили москвичи и жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, заявили в департаменте.
Семьи жертв теракта получат по три миллиона рублей на каждого погибшего. Пострадавшие - от 500 тысяч до миллиона.
По данным Следственного комитета, при теракте в «Крокусе» погибли 137 человек, пострадали 180, передает «Радиоточка НСН».
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