Пострадавшие при теракте в «Крокусе» начали получать выплаты

«Тем, кто находится в больницах, с оформлением прямо на месте помогают социальные координаторы», - отметили в ведомстве.

Выплаты от города уже получили москвичи и жители Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей, заявили в департаменте.

Семьи жертв теракта получат по три миллиона рублей на каждого погибшего. Пострадавшие - от 500 тысяч до миллиона.

По данным Следственного комитета, при теракте в «Крокусе» погибли 137 человек, пострадали 180, передает «Радиоточка НСН».

