Путин проведет совещание по исполнению послания 2020 года
Как выполняется послание президента Федеральному собранию, обсудят в Кремле на следующей неделе. Совещание проведет глава государства Владимир Путин.
Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
Также в графике президента намечены несколько внутренних встреч.
Так, Владимир Путин встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, планируется обсудить ход выполнения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенного между Россией, Азербайджаном и Арменией.
В Кремле рассматривают несколько дат для оглашения нового послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, однако основной считается 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 817 / сут.
Умерли
100 тыс.+357 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+8 212 / сут.
- Путин проведет совещание по исполнению послания 2020 года
- Москвичам назвали дату прихода весеннего тепла
- Главком ВСУ: Украина укрепит НАТО
- В Минпросвещения призвали школы освободить родителей первоклассников от лишних справок
- Погиб сын-подросток руководителя детского театра «Непоседы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru