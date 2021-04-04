Путин проведет совещание по исполнению послания 2020 года

Как выполняется послание президента Федеральному собранию, обсудят в Кремле на следующей неделе. Совещание проведет глава государства Владимир Путин.

Жириновский высказался против назначения послания Путина на 22 апреля

Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Также в графике президента намечены несколько внутренних встреч.

Так, Владимир Путин встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, планируется обсудить ход выполнения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенного между Россией, Азербайджаном и Арменией.

В Кремле рассматривают несколько дат для оглашения нового послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, однако основной считается 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

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ФОТО: Путин послание
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияНикол ПашинянПослание Федеральному СобраниюВладимир ПутинПутин
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