Путин проведет совещание по исполнению послания 2020 года

Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Также в графике президента намечены несколько внутренних встреч.

Так, Владимир Путин встретится в Москве с премьером Армении Николом Пашиняном. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, планируется обсудить ход выполнения трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заключенного между Россией, Азербайджаном и Арменией.

В Кремле рассматривают несколько дат для оглашения нового послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, однако основной считается 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

