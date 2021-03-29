СМИ: Путин огласит послание Федеральному Собранию в день рождения Ленина
В Кремле рассматривают несколько дат для оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, однако основной считается 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, традиционно заявив, что Кремль позже сам объявит дату выступления президента.
На 22 апреля приходится день рождения революционера Владимира Ленина. В прошлом году власти планировали на эту дату голосование по поправкам к Конституции, писали СМИ. Однако из-за распространения коронавируса голосование отложили. В плебисцит прошёл летом и растянулся на несколько дней.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 088 / сут.
Умерли
97 740+336 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 630 / сут.
- СМИ: Путин огласит послание Федеральному Собранию в день рождения Ленина
- Клиенты Сбера пожаловались на сбой сервисов
- ФСБ задержала группировку, продававшую мигрантам поддельные справки для въезда в РФ
- Экс-владелец «Эльдорадо» Келлнер погиб в авиакатастрофе на Аляске
- Эксперт предупредил Украину о больших потерях из-за «Мотор Сич»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru