СМИ: Путин огласит послание Федеральному Собранию в день рождения Ленина

В Кремле рассматривают несколько дат для оглашения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию, однако основной считается 22 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, традиционно заявив, что Кремль позже сам объявит дату выступления президента.

На 22 апреля приходится день рождения революционера Владимира Ленина. В прошлом году власти планировали на эту дату голосование по поправкам к Конституции, писали СМИ. Однако из-за распространения коронавируса голосование отложили. В плебисцит прошёл летом и растянулся на несколько дней.

