Путин проведет с полпредами телеконференцию из-за коронавируса

В Кремле уточнили, что онлайн-совещание начнется в ближайшие час-два. По словам Пескова, общение будет строиться на том, что говорил Путин в ходе недавнего обращения к россиянам.



Пресс-секретарь президента добавил, что заявления Путина по ходу общения с полпредами станут доступны для СМИ.



Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России число заболевших по состоянию на 30 марта — 1836 человек. Скончались девять заболевших, однако сегодня же пришли известия о новых смертях в Москве, Санкт-Петербургеи Владимирской области.



Также сегодня стало известно, что правительство РФ выделит регионам на дооснащение больниц 33,4 млрд рублей, передает «Свободная пресса».

