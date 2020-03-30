Путин проведет с полпредами телеконференцию из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин проведет телеконференцию со своими полномочными представителями в федеральным округах в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом в понедельник, 30 марта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В Кремле уточнили, что онлайн-совещание начнется в ближайшие час-два. По словам Пескова, общение будет строиться на том, что говорил Путин в ходе недавнего обращения к россиянам.

Пресс-секретарь президента добавил, что заявления Путина по ходу общения с полпредами станут доступны для СМИ.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что в России число заболевших по состоянию на 30 марта — 1836 человек. Скончались девять заболевших, однако сегодня же пришли известия о новых смертях в Москве, Санкт-Петербургеи Владимирской области.

Также сегодня стало известно, что правительство РФ выделит регионам на дооснащение больниц 33,4 млрд рублей, передает «Свободная пресса».

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Фото: kremlin.ru
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