Медведев на заседании по ВПК зачитал телеграмму Сталина о военных самолетах
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев процитировал телеграмму Иосифа Сталина о производстве самолетов для армии, пишет РИА Новости.
Зампред Совбеза провел заседание рабочей группы по военно-промышленному комплексу. Он зачитал телеграмму Сталина к руководству двух заводов с требованием нарастить производство самолетов Ил-2 для Красной армии.
«Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», - зачитал Медведев выдержку из телеграммы.
Ранее зампред Совбеза сообщил о росте производства ракет и бомб в России до 15 раз, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru