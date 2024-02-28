Медведев на заседании по ВПК зачитал телеграмму Сталина о военных самолетах

Зампред Совбеза провел заседание рабочей группы по военно-промышленному комплексу. Он зачитал телеграмму Сталина к руководству двух заводов с требованием нарастить производство самолетов Ил-2 для Красной армии.

«Прошу вас не выводить правительство из терпения и требую, чтобы выпускали побольше Илов. Предупреждаю последний раз», - зачитал Медведев выдержку из телеграммы.

Ранее зампред Совбеза сообщил о росте производства ракет и бомб в России до 15 раз, отмечает «Радиоточка НСН».

