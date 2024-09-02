Путин: Противники РФ могут пойти на переговоры после провала в Курской области

Во время открытого урока «Разговор о важном» в Туве он указал, что действия украинских подразделений в Курской области обречены на провал, после чего желание переговоров у противников возникнет «не на словах, а на деле».

«Мы никогда от этого не отказывались... Мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами», - заключил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

