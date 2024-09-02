Путин: Противники РФ могут пойти на переговоры после провала в Курской области

Противники России могут пойти на мирные переговоры после провала провокации Украины в Курской области. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе

Во время открытого урока «Разговор о важном» в Туве он указал, что действия украинских подразделений в Курской области обречены на провал, после чего желание переговоров у противников возникнет «не на словах, а на деле».

«Мы никогда от этого не отказывались... Мы хотим все спорные вопросы решать мирными средствами», - заключил глава государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ вторглись в Курскую область в рамках масштабной военно-дипломатической операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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