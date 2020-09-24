Путин не новичок. Президента России выдвинули на Нобелевскую премию

Владимира Путина выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Заявку в Нобелевский комитет направил писатель Сергей Комков. Этот неизвестный широкому кругу читателей автор в разных источниках называется и публицистом, и ученым, и писателем. Число академий, членом которых он является, составляет не менее пяти. Из-под его пера вышли такие книги, как «Кремлевский Сурок», «Кремлюди», «Ваххабит» и целый ряд других. Свое решение выдвинуть Путина на Нобелевскую премию он объяснил на специально созванной пресс-конференции.

«Надо понять: или это прислужники тех темных сил и готовые голосовать постоянно втемную за всякого рода силы зла, или они все-таки… реальные исполнители воли великого Нобеля», - сказал Комков, добавив, что если Путин не получит премию, то Нобелевский комитет «надо будет закрывать».

Нобелевская премия мира — одна из пяти, вручаемых в соответствии с завещанием шведского промышленника и изобретателя Альфреда Нобеля. Кроме премии мира, вручаются также премии по физике, химии, медицине и литературе.

За всю историю ее существования Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев в 1990 году.

Кроме Путина, на Нобелевскую премию мира выдвинуты еще более 300 человек. В их числе шведская активистка Грета Тунберг, известная систематическими прогулами школьных занятий во имя экологии, Светлана и Сергей Тихановские – белорусский блогер и его супруга, недавняя кандидат в президенты Белоруссии, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, последовательно проводящая в своей стране работу по легализации абортов.

Есть, впрочем, среди заявленных соискателей Нобелевской премии мира и фигуры более тяжеловесные, чем новозеландский премьер. К примеру, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп. Оба – за вклад в установление мира на Ближнем Востоке, в частности, в связи с заключением Израилем соглашения о нормализации отношений с ОАЭ.

Есть фигуры и более знакомые российскому наблюдателю, особенно, в связи с недавними событиями на линии «Томск – Омск – Берлин». На Нобелевскую премию мира выдвинут российский оппозиционер Алексей Навальный, как утверждают в Германии, отравленный ядом из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

При этом в Кремле к инициативе по выдвижению Владимира Путина на Нобелевскую премию мира отнеслись философски.

«Если решение будет принято – прекрасно. Не будет принято – тоже ничего страшного», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Индифферентное отношение Кремля неудивительно – Путин в политике не новичок.

