Новости за ночь: Кадыров счёл себя достойным Нобелевской премии

«Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, что я боролся с терроризмом, а они под санкции», - цитируют Кадырова «Известия».

Он также подчеркнул, что США не могут ничего поделать в Афганистане, где продолжаются военные действия и уже более двух миллионов погибших.

В санкционный список США также попали жена Кадырова и его дочери. В ответ духовное управление мусульман Чечни объявило Госдепартамент США террористической организацией, а Кадыров сфотографировался с пулемётами и ввёл санкции против американского госсекретаря Майка Помпео.

