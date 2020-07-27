Новости за ночь: Кадыров счёл себя достойным Нобелевской премии
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает несправедливыми санкции США, введённые против него за предполагаемую причастность к нарушению прав человека. Чеченского лидера удивило это обвинение: по его словам, власти республики, наоборот, защищают права человека – «остановили войну и уничтожили международный терроризм», сказал он в эфире программы «Вести».
«Я думал, что мне Нобелевскую премию дадут, что я боролся с терроризмом, а они под санкции», - цитируют Кадырова «Известия».
Он также подчеркнул, что США не могут ничего поделать в Афганистане, где продолжаются военные действия и уже более двух миллионов погибших.
В санкционный список США также попали жена Кадырова и его дочери. В ответ духовное управление мусульман Чечни объявило Госдепартамент США террористической организацией, а Кадыров сфотографировался с пулемётами и ввёл санкции против американского госсекретаря Майка Помпео.
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