Зеленский встретился с националистами на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил поселок Золотое в Донбассе. Напомним,что ранее здесь должно было произойти разведение войск.

Украинский лидер прибыл в Донбасс, чтобы обсудить с добровольцами тему отвода войск. Сообщается, что военнослужащие гостеприимно встретили Зеленского. Однако обсуждения запланированной темы так и не произошло.

Один из добровольцев спросил украинского лидера, планирует ли он встречаться с участниками акции «Нет капитуляции», которые выступают против «формулы Штайнмаера». В ответ на это Зеленский обвинил собеседника в переводе темы. Он заявил: «Ты мне вообще не можешь никаких ультиматумов озвучивать». Украинский лидер добавил, что надеялся увидеть в глазах военнослужащих понимание.

После этого украинский лидер попрощался с военными и покинул прифронтовую зону.





