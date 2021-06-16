Путин прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и США

Российский лидер отметил, что обсудил эту тему с американским коллегой Джо Байденом.

«Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали», — рассказал Путин.

Президент РФ добавил, что министерство иностранных дел страны и американский Госдепартамент «поработают в этом направлении».

Ранее Путин в интервью телеканалу NBC News заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.

