Путин прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и США

Россия и США могут найти «определенные компромиссы» по вопросу заключенных в США граждан России и отбывающих наказание в РФ американцев. Об этом заявил президент России на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.

Дело чести. Названо имя российского кандидата на обмен заключенными между РФ и США

Российский лидер отметил, что обсудил эту тему с американским коллегой Джо Байденом.

«Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали», — рассказал Путин.

Президент РФ добавил, что министерство иностранных дел страны и американский Госдепартамент «поработают в этом направлении».

Ранее Путин в интервью телеканалу NBC News заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗаключенныеЖеневаСаммитДжо БайденВладимир Путин
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