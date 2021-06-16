Путин прокомментировал тему обмена заключенными между Россией и США
Россия и США могут найти «определенные компромиссы» по вопросу заключенных в США граждан России и отбывающих наказание в РФ американцев. Об этом заявил президент России на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита в Женеве.
Российский лидер отметил, что обсудил эту тему с американским коллегой Джо Байденом.
«Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации. Мы это пообсуждали», — рассказал Путин.
Президент РФ добавил, что министерство иностранных дел страны и американский Госдепартамент «поработают в этом направлении».
Ранее Путин в интервью телеканалу NBC News заявил о готовности рассмотреть возможность обмена заключенными между Россией и США.
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