Путин пообещал Украине ответ на размещение ударных комплексов, угрожающих Москве
Президент России Владимир Путин предупредил Украину о последствиях появления в этой стране ударных комплексов «с подлетом к Москве в несколько минут», сообщает РИА Новости.
Россия будет вынуждена дать такой же ответ, сказал Путин, выступая на форуме «Россия зовет!»
При этом он подчеркнул, что Россия может дать Украине такой ответ уже сейчас.
Комментируя сообщения СМИ о российских войсках на границе с этой страной, он отметил, что о вводе российских войск на Украину говорили еще в начале года, но в итоге этого не случилось.
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