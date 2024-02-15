Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился при выходе из вертолета

«Пусть бросит камень тот, кто ни разу не ударялся», — сказал президент России.

Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой?», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Также Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

