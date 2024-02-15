Путин прокомментировал случай, когда Байден ударился при выходе из вертолета
15 февраля 202404:29
Российский президент Владимир Путин прокомментировал инцидент, когда его коллега из США Джо Байден ударился, выходя из вертолета.
«Пусть бросит камень тот, кто ни разу не ударялся», — сказал президент России.
Ну, кто у нас не ударялся где-нибудь головой?», — сказал глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Также Путин выразил сожаления о том, что Москва не начала проведение специальной военной операции на Украине раньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru